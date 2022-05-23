Merkezefendi Belediyesi Başkanı Doğan: 'Evlenecek Çiftlerimiz En Mutlu Günlerini En Uygun Fiyatlarla Yaşayacak'

Merkezefendi Belediyesi'nin Sümer Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nun kira ücreti belli oldu. Salon, ikramsız 3 bin 240 TL; pasta ve içecek ikramı ve müzisyenli olarak 8 bin 100 TL'ye kiralanabilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Salonumuz, ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte hem çiftlerimize hem de ailelerine derin bir nefes aldıracak. Belirlediğimiz kira ücretleri ile evlenecek olan çiftlerimiz en mutlu günlerini, en uygun fiyatlarla yaşayacaklar" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Sümer Mahallesi'nde hizmete hazır hale getirdiği Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nun kira ücretleri belli oldu. Salonun kira ücreti ikramsız 3 bin 240 TL, ikramlı 8 bin 100 TL olarak belirlendi. İkramlı fiyatlandırmanın içerisinde kurabiye, yaş pasta, içecek ve müzisyen yer alıyor.

"ENGELLİ, ŞAHİT VE GAZİ YAKINLARINA 1 TL"

Hafta içi ve hafta sonu sabit fiyat uygulanacak olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu, yüzde 40 ve üzeri engelli, şehit ve gazi yakınları için ikramsız 1 TL olarak kiralanabilecek.

"ZORLU EKONOMİK ŞARTLARDA NEFES ALDIRACAK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik anlayışı içinde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sümer Mahallemizde hizmete hazır olan Nergis Toplantı ve Düğün Salonumuz, ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte hem çiftlerimize hem de ailelerine derin bir nefes aldıracak. Belirlediğimiz kira ücretleri ile evlenecek olan çiftlerimiz en mutlu günlerini, en uygun fiyatlarla yaşayacaklar. Merkezefendi ve Merkezefendili hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.