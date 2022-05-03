Merkezefendi Belediyesi Aşevi hizmete başladı. Aşevinin mutfağında hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemek menüleri, her gün ekipler tarafından gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkezefendililer'e teslim ediliyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bir büyük hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendi Belediyesi Aşevimiz faaliyete başladı. İlçemizde gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize her gün sıcak yemek ve kahvaltı menüsü ulaştırıyor olmanın huzuru içerisindeyiz. Artan ekonomik sıkıntılar hemşehrilerimizi her geçen gün biraz daha yorarken 'derman belediyecilik' diyerek çıktığımız bu yolda sorumluluğumuzu biliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.