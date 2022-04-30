Merkezefendi Belediyesi 10 Bin 26 İhtiyaç Sahibine Sıcak İftar Yemeği Ulaştırdı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından üç senedir ramazan ayına özel olarak uygulanan ' Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi kapsamında bu yıl, 10 bin 26 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Ramazan ayında 50 restoranın hizmet verdiği iyilik hareketi kapsamında hayırseverler 408 bin 240 TL katkıda bulundu. İyilik hareketi çerçevesinde hayırseverler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırılırken esnafa da destek sağlandı. İyilik hareketi arife günü sona erecek.

"BİZ KÜÇÜK ESNAF İÇİN İNANILMAZ DERECEDE CAN SUYU OLDUĞUNU ARKADAŞLARIMIZDAN DUYUYORDUK"

İyilik hareketinde hizmet veren 'Zehra'nın Mutfağı' işletmecisi Zehra Nazlıer, "Merkezefendi Belediyesi'nin ' Merkezefendi El Ele' iyilik hareketini sosyal medyada görerek müracaat ettim. Daha önceki yıllardan takip ediyordum ama bu sene ilk defa katıldık. Bu anlamda çok mutluyuz. Pandemi süreci yaşayan biz küçük esnaf için inanılmaz derecede can suyu olduğunu arkadaşlarımızdan duyuyorduk. Bu yıl biz de katılınca, kendimiz de gördük ve anladık. Tabi her evde bir hikaye vardır. Bir gün bir evden bahsettiler. Tek gözlü bir ev, bir kadın, bir çocuk. Bu hikayeden çok etkilendik. Nasıl yardım edebiliriz düşüncesine kapıldık. Biz bu işe devam edeceğiz. Yardım edeceğiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a, ekibine ve hayırseverlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HEMŞEHRİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimize bu yılki ramazan ayında da hayırseverler aracılığı ile sıcak iftar yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz. Bu ramazan ayında bugüne kadar 10 bin 26 ihtiyaç sahibi hemşerimize iftar yemeklerini ulaştırdık. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin her zaman yanındayız. İyilik hareketimize katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.