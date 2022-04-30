Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, Muhtarlarla İftarda Bir Araya Geldi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, ilçedeki muhtarlar ve aileleri ile Merkezefendi Belediyesi birim müdürleri katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, muhtarlar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendi Kaymakamı'mız önceliğinde bütün muhtarlarımıza, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza özverili ve uyumlu çalışmalarından dolayı, Merkezefendi'mize katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süre içerisinde de bu uyumun devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"SİZLERİN SAYESİNDE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİKTE DENİZLİ'DE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI"

Merkezefendi ve Merkezefendililer için hep birlikte büyük bir uyumla çalıştıklarını belirten Doğan, "Bugün birliktelik ve beraberlik bizi çok mutlu etti. Bu aileyi daha da büyüterek daha farklı etkinliklerde, özellikle mahallelerde yapacağımız etkinliklerde bir araya geleceğiz. Son gelişmişlik endeksine baktığımızda hepimiz gurur duyduk. Merkezefendi'miz, Denizli'mizin zaten göz bebeği. Sizlerin sayesinde sosyoekonomik gelişmişlikte Denizli'de birincilik ödülü aldı. Türkiye genelinde de 30. sırada yer aldık. Bütün Merkezefendili hemşerilerimizin katkısının yanı sıra siz muhtarlarımızın ve kaymakamımızın burada emeği çok büyük. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZİN BİR AMACI VAR, İLÇEMİZİ DAHA GÜZEL, DAHA YAŞANABİLİR, VİZYON BİR İLÇE HALİNE GETİRMEK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mahallelerde eksiklerin giderilmesi için projeler düzenlediklerini söyleyen Doğan, "Hepimizin bir amacı var, ilçemizi daha güzel, daha yaşanabilir, vizyon bir ilçe haline getirmek. Çünkü Merkezefendi'miz bunu hak ediyor. Sanayisinden teknolojisine, eğitiminden kültürel faaliyetlerine kadar birçok alanda Merkezefendili hemşerilerimize hizmet ediyoruz. İlçemiz geneline baktığımızda yüz ölçüm olarak çok dağınık değil ama farklı farklı mahallelerimizde farklı farklı sosyoekonomik durumlar var. Bu dönemde mahallelerin ihtiyacına yönelik, eksiklerini gidermeye yönelik projelerimizle sizlerin karşısındayız. İşgücünün fazla olduğu bir mahallemizde kreş yaparken, bir mahallemizde bütün hemşerilerimizin yararlanabileceği Bilim Merkezi yapıyoruz" dedi.

"İLÇEMİZ GÖZDE BİR İLÇE"

Merkezefendi'yi örnek bir ilçe haline getirme amacıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, "İlçemiz gözde bir ilçe, talep olan bir ilçe. Genelde nüfus yoğunluğunun ilçemize aktarıldığı bir zamandayız. Alt yapı ve üst yapı hizmetlerimiz devam ediyor. Merkezefendi, Sümer ve Sevindik mahallerimizde üst yapı çalışmalarımızı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Ciddi bir şekilde asfalt ve yol kaldırım çalışmamız olacak. Bu dönemde 50 muhtarımız bizimle birlikte yol yürüyor. Bu ilçeye tek amaçları var, bu ilçeye hizmet etmek. Bu birlikteliğin Merkezefendi'mize yansıdığını düşünüyorum. Umut ediyorum ki daha güzel bir Merkezefendi'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizim tek amacımız var Merkezefendi'yi bu anlamda Türkiye'deki örnek ilçelerin arasında ilk sıralarda yer alması. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

"RAMAZAN AYININ BAŞINDAN BU YANA BİRÇOK İFTAR SOFRASINDA HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİK. İKİ YILIN ARDINDAN RAMAZAN AYINI DOLU DOLU YAŞADIK"

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, "Merkezefendi Belediyesi'nin organize ettiği bu güzel iftar programında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ramazanın son günlerine geldik. Bayrama sayılı günler kaldı. Ramazan ayını rahmet, marifet ve cehennemden kurtuluş ayı olarak tarif edilir. Bu güzellikleri hep beraber yaşadık. Sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı'na erişeceğiz. Ramazan ayı birçok güzelliklerin yaşandığı, paylaşıldığı, dayanışmanın arttığı bir aydır. Ramazan ayının başından bu yana birçok iftar sofrasında hemşerilerimizle bir araya geldik. İki yılın ardından Ramazan ayını dolu dolu yaşadık. Merkezefendi'deki sevgi ortamını, huzur ortamını Ramazan ayında da bu faaliyetle katlanarak artırdı. Merkezi idarisiyle, yerel yönetimiyle hepimizin ortak bir amacı var, Merkezefendi'de yaşayan hemşerilerimizin mutlu olması. Tüm kurumlarımızla, muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle dayanışma içerisinde vatandaşımıza güzel bir ortamda hizmet ediyoruz" dedi.

"ŞENİZ BAŞKANIMIZ HER ZAMAN BİZLERİN YANINDA OLDU"

Denizli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci ise "Şeniz Başkanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Bugün de ailelerimizle birlikte bizi burada bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde çok çalıştık. Bu Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalıştık. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.