Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan: "Hemşehrilerimize Çağrımız Oy Kullandıkları Sandıklara Sahip Çıksınlar"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bütün hemşehrilerimize çağrımız oy kullandıkları sandıklara sahip çıksınlar. Nerede oy kullandılarsa, nerede sandığa oy attılarsa o sandığı takip etsinler ve sandık kurulundaki arkadaşlarımız tabi seçim kuruluna sandıkları teslim etsinler. Islak imza tutanakları bizim için çok önemli çünkü ıslak imza tutanakları bizim elimize geçtiğinde seçim kurulunun girdisiyle bizimkini karşılaştırıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bütün hemşehrilerimize çağrımız oy kullandıkları sandıklara sahip çıksınlar. Nerede oy kullandılarsa, nerede sandığa oy attılarsa o sandığı takip etsinler ve sandık kurulundaki arkadaşlarımız tabi seçim kuruluna sandıkları teslim etsinler. Islak imza tutanakları bizim için çok önemli çünkü ıslak imza tutanakları bizim elimize geçtiğinde seçim kurulunun girdisiyle bizimkini karşılaştırıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sabah saatlerinde oyunu kullandıktan sonra ilçesindeki okulları ziyaret ederek seçim sürecini takip etti. Doğan, katılım oranının çok yüksek olduğunu ve bu durumu değişimin bir habercisi olarak gördüğünü kaydetti.

"UMUTLUYUZ, İNANÇLIYIZ"

Şeniz Doğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün kendi oyumuzu kullandıktan sonra Merkezefendi ilçemizde birçok okulumuzu ziyaret etmeye gayret ettik. Sevindik'ten Kayalar'a, Gültepe'ye, Yenimahalle'ye şimdi de burada bu röportajı yapıyoruz. Öncelikle gördüğüm ilk izlenim katılım oranı çok yüksek. İnsanlar demokratik haklarını kullanmak için sandığa gelmişler. Bütün hemşerilerime öncelikle bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkes rahat bir şekilde bir sıkıntı olmadan oylarını kullanıyorlar. Gördüğümüz okulları gezdiğimiz yerlerde de hiçbir problemin olmadığını gördük. Bizim önceliğimiz seçimlerin barış içinde huzur içinde geçmesi. Bu katılımında bir şeyin habercisi olduğunu düşünüyorum. Bir değişimin, bir yeniliğin, bir farkındalığın olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir enerjinin olduğunu düşünüyorum. Temas ettiğimiz hemşerilerimizle de aynı ilgiyi, aynı söylemi görüyoruz. Çok az kaldı sandıklarımız açılacak. Umutluyuz inançlıyız. Bir değişimin olacağı inancındayız.

"NEREDE OY KULLANDIYSANIZ O SANDIĞI TAKİP EDİN"

Bütün hemşehrilerimize çağrımız oy kullandıkları sandıklara sahip çıksınlar. Nerede oy kullandılarsa, nerede sandığa oy attılarsa o sandığı takip etsinler ve sandık kurulundaki arkadaşlarımız tabi seçim kuruluna sandıkları teslim etsinler. Islak imza tutanakları bizim için çok önemli çünkü ıslak imza tutanakları bizim elimize geçtiğinde seçim kurulunun girdisiyle bizimkini karşılaştırıyoruz. Evet, oyları kullandık çok güzel şekilde geçti saat: 17: 00'a kadar ama şimdi kullandığımız oylara sahip çıkma vaktidir diyorum."