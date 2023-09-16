Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, mazbatasını aldı

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, mazbatasını alarak başkanlığa tekrardan asaleten atandı.

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den atama yazısını aldı. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran yaptığı ilk açıklamada, Türkiye ve Adıyaman için hayırlı ve güzel işler yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Başaran, "Daha öncede asaletende yürüttüğüm AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı görevini, bugün AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in teveccühleri ile tekrardan asaleten kaldığım yerden ilk günkü aşk ve heyecan ile yürütmeye devam edeceğim. İnşallah 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarı çıtasını 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde daha ileriye taşıyarak Partimize ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mahcup olmayacağız. Yeni Yönetim ve Teşkilatımız ile 2024 Seçimleri için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim çıktığımız yolda beni ve arkadaşlarımı utandırmasın. Güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktık. Bizlere güvenen bu göreve layık gören yöneticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Milletimizle el ele güzel başarılara imza atacağız. Rabbim bu çıktığımız inandığımız bu kutlu yolda bizleri muzaffer eylesin" dedi. - ADIYAMAN