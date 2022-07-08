Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Merkez Atölyesi'nde çalışan işçileri makamında ağırladı. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Cengiz Saraç, Şube Mali Sekreteri Serkan Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin hazır bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title