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Meriç'te Gassallık Kursu Açılıyor

Meriç'te Gassallık Kursu Açılıyor
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İpsala'da başlayan Gassallık kursu, artan talep üzerine Meriç ilçesinde de açılacak. Halk Eğitim Merkezi, İslami usullere uygun cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verecek.

Edirne'nin İpsala ilçesinde açılan Gassallık kursu, Meriç ilçesinde de açılıyor.

.Son dönemde "Gassal" dizisinin yayınlanmasının ardından bu mesleğe olan ilginin arttığı ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs düzenlenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin en batısındaki Edirne'nin Meriç ilçesinde artan ilgi sonrası kayıtlar alınmaya başlandı.

Meriç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından, mesleğe olan ilginin artması sonucu cenaze hizmetleri (gassal) kursunun açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Meriç Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek Gassallık kursunda, İslami usullere uygun cenaze yıkama ve kefenleme eğitimi verilecektir" denildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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