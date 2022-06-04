Meriç Nehri, Kürek Sporunda Dünya ve Avrupa Şampiyonaları İçin Ev Sahipliğine Aday - Haberler

GÖKHAN TUZLADAN

2. Edirne Kürek Festivali, Meriç nehri üzerinde hazırlanan özel parkurda başladı. TED Edirne Koleji Kurucu Başkanı ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meniz rehri parkurunun, 2024 - 2025 Gençler Avrupa Şampiyonası'na aday gösterildiğini bildirdi.

Kentin en büyük nehirlerinden biri olan Meriç nehri üzerinde kürek sporunun yapılabilmesi için düzenlenen Edirne Kürek Festivali'ne bu yıl, yaklaşık 16 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Festival başlangıcında konuşma yapan TED Edirne Koleji Kurucu Başkanı ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, festivalin bundan sonra festival adı altında değil yarışma adı altında düzenlenmesinin en büyük istekleri olduğunu kaydetti. İba, şunları söyledi:

"Tanıtımını yeterince sağladığımıza inanıyoruz. Emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. 2 yıl önce başladığımız bu serüven zannediyorum ki otoritelerden duyduğumuz kadarı ile maç safhasına gelmiş deniliyor. Bu alan artık festival alanı değil bir parkur olsun. Türkiye'de bizim maalesef bir kürek parkurumuz yok. Denizde veya sapanca göletinde yapıyoruz. Bir tek Balkan şampiyonalarına ev sahipliği yapmışız. 2 yıl verdiğimiz mücadelenin sonunda burayı bir Türkiye parkuru yapmayı başardık. Burası önümüzdeki yıllarda pek çok şampiyonaya ev sahipliği yapacak konumda."

Meriç nehrindeki parkurun 2024 - 2025 Gençler Avrupa Şampiyonası'na aday gösterildiğini belirten İba, rakiplerinin Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya olduğunu; ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

"UMUYORUZ ÖNÜMÜZDE UZUN YILLAR DEVAM EDECEK VE YARIŞLARIMIZ BURADA OLACAK"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise "Avrupa şampiyonası eğer alabilirsek ilk kez ülkemizde olacak. Şu anda adaylıkta önemli rakipler var ama bizim bu enerjimiz onlarda yok. Burada herkesin gözlerinden görüyorum. Bu konuda Edirne'nin gerçek bir kültürü var. Spor festivalinde, spor müsabakalarında Kırkpınar gibi 660 yılı tamamlamış bir organizasyon var, tarih var, doku var. Biz burada bunu kürek ailemizle de kazandırmak istiyoruz. Umuyoruz önümüzde uzun yıllar devam edecek ve yarışlarımız burada olacak" dedi.

"ARTIK FESTİVAL BOYUTUNU BIRAKIP BİR ŞAMPİYONA DÖNEMİNİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise yaptığı konuşmada organizasyonu festival boyutundan çıkartıp şampiyona boyutuna getirilmesi gerektiği vurgusunu yaparak, şunları söyledi:

"Bugün itibari ile artık festival boyutunu bırakıp bir şampiyona dönemini başlatmak istiyoruz. Bunun Ulusal ve Uluslararası boyutları olacak şampiyonaları ile birlikte önümüzdeki yıllardan itibaren kürek denince akıllara gelen şehirlerden bir tanesinin ya da en önemlisinin Edirne olacağını umut ediyorum. Tabi malumunuz Edirne hakikaten önemli bir marka şehir. Tarihi ile marka şehir, doğası ile marka şehir, kültürel varlıkları ile marka şehir. Aynı zamanda sporda da bir marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün burada da gerek yurt içinden gerekse yırt dışından 16 kulüpten 300 civarında sporcunun bulunduğu bilgisi bana verildi ki bu gerçekten önemli bir rakam. Önemli bir organizasyon olduğunu da ortaya koyuyor. Meriç Nehri sahip olduğu imkanlar çerçevesinde gerek 2 bin 700 metrelik parkuru gerek yeni düzenleme ile durgun su hüviyetine kavuşacak bir parkur konumu ile birlikte kürek sporu için gerçekten bulunmaz bir parkur olacak gibi gözüküyor. Çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. Yakına zamanda bunu da neticelendirip bu aşamaya geleceğimizi değerlendiriyorum."

Kürek sporuna gönül veren sporculardan 7 senedir profesyonel olarak kürek sporu yapan milli sporcu ve Sakarya Kırkpınar Spor kulübü antrenörü Barış Ertürk ise parkurun 500 metrelik olduğunu ve alt yapısının hazırlanmaya devam ettiğini belirterek 2024 yılında yapılacak olan U-23 ve U-19 Dünya ve Avrupa şampiyonasına aday ülke olduklarını ve parkurun ilerleyen günlerde 2 bin metreye çıkarılacağını kaydetti.

"BİZİM YARIŞLARIMIZ 2 BİN METREDE OLUYOR"

Galatasaray spor kulübü antrenörü Onur Kayacan da suyun akıntısının kontrol altına alınarak akıntısını kesilmesi ile daha iyi seviyelere gelecektir dediği parkur için "Şu anda görmüş olduğunuz gibi 500 metrelik bir alanımız var. Ancak burası yetersiz. Bizim yarışlarımız 2 bin metre oluyor" dedi ve önerilerini sıraladı.

ANKA / Yerel