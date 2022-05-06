Merhum Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anıldı

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler eski müdürü Hüseyin Kabacıoğlu, vefatının 11. yıl dönümünde Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine merhumun eşi Hülya Kabacıoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Kartal Belediyesi'nden pek çok mesai arkadaşı katıldı.

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürütürken 2 Mayıs 2011 tarihinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Kabacıoğlu için anma töreni düzenlendi. Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine kalabalık bir topluluk katıldı. Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen fakat bu yıl gerçekleştirilen anma töreni ile merhum Hüseyin Kabacıoğlu bir kez daha hatırlandı.

"Çok sevilen ve sayılan bir isim"

Törende konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Merhum Hüseyin Kabacıoğlu'nun Kartal Belediyesi'nde uzun süre hizmet etmiş, çok sevilen ve sayılan bir isim, bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bizim gönlümüzde; yıllar yılı, hayat devam ettiği sürece yaşayacaktır. Dolaysıyla kendisine rahmet ve ailesine sabır diliyorum. İyi ki geldiniz. İnşallah gelecek yıllarda da her ölüm yıldönümünde burada olup kendisini anacağız." dedi.

Anma töreni; daha sonra emekli müezzin Vedat Özbaş'ın Hüseyin Kabacıoğlu'nun ruhuna okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona ererken, törene katılanlara lokum ikram edildi.

Hüseyin Kabacıoğlu kimdir

2003 – 2011 yılları arasında Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Kabacıoğlu; Marmara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu mezunuydu. Evli ve 1 çocuk babası olan Kabacıoğlu, 1985 yılından itibaren Kartal Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalışmış ve basın mensupları arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel