Merhum Gazeteci Daşdelen mezarı başında dualarla anıldı

Merhum Gazeteci Ercüment Daşdelen ölümünün 1. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Yeni Mahalle Asri Mezarlığında düzenlenen anma törenine; Kars Caferilerinin Dini Lideri Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, Fotoğraf Sanatçısı Anadolu Ajansı (AA) Kars Temsilcisi Özgen Beşli, Anadolu Ajansı (AA) Kars Temsilcisi Cüneyt Çelik, Kars İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Işık Çapanoğlu, Kars Hakimiyet Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Volkan Karabağ, Kars36haber internet sitesi sahibi İsmail Hakkı Akyıldırım, Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürü Hakkı Karakoç, Valilik eski Özel Kalem Müdürü ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Abubekir Akbulak,Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, seven dostları, vatandaşlar ve akrabaları katıldı.

KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya, "Mesleğini titizlikle icra eden, kalemi ve kişiliği ile örnek bir insandı. Bugün sevenleri kendisini özlemle anıyor. Halkın haberlerini yapan, halkın gereksinimlerini dile getiren bir gazeteciydi. Vefatının 1'inci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anarken her sene mezarı başında anmaya devam edeceğiz, Ben şahsında bütün basın emekçileri ve şehitleri ve merhum kardeşimiz Ercüment Daşdelen'in Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun dedi.

Daha sonra Merkez Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi ve Kars Caferilerinin Dini Lideri Seyit Ahmet Erdem tarafından Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Daşdelen'in mezarına güller bırakıldı. - KARS