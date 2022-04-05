Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı - Haberler

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Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'nın Kurucusu merhum Alparslan Türkeş, Elazığ'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'nın Kurucusu merhum Alparslan Türkeş, Elazığ'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

MHP ve Ülkü Ocakları'nın Kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in ölümünün 25. yıl dönümünde anmak için iftar programı düzenlendi. Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Merhum Türkeş, adına dualar edildi.

Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen, "Başbuğumuzun hayrına iftar yemeği gerçekleştirdik. Helal soframızda bizlerle birlikte olan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Program, iftar yemeğinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı

Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı

Merhum Alparslan Türkeş Elazığ'da anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Ülkü Ocakları, Elazığ, Yerel, Haberler

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