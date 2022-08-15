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Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi

Mereto Dağı'nda kar helvası keyfi

Batman'ın Sason ilçesinde 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan vatandaşlar, ağustos ayında karın üzerinde vakit geçirerek, pekmezden kar helvası yemenin keyfini yaşadı.

Batman'ın Sason ilçesinde 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan vatandaşlar, ağustos ayında karın üzerinde vakit geçirerek, pekmezden kar helvası yemenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Batman'da sabah erken saatlerde Sason ilçesinde bir araya gelen bir grup vatandaş, yaklaşık 6 saatlik bir tırmanışın ardından 3000 rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine ulaştı. Bir süre karın üzerinde serinleyen vatandaşlar, pekmezden kar helvası yaparak yedi. Zirveye tırmanan vatandaşlardan Mehmet Bayındır, "Güneydoğuda birçok ilde hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı ağustos ayında pekmezden kar helvası yaparak kar üzerinde serin vakit geçirdik. Mereto Dağı'nda yılın 365 gününde kar bulunur. Bir grup arkadaş ile birlikte Mereto Dağı'na tırmandık. Burada saat 12.00 olduğu halde hava oldukça serin. Batman ve civar illerinde hava sıcaklığı 45 dereceyi aştığı saatlerde biz burada serinleyerek kar yemenin keyfini yaşıyoruz" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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