Meram'da 23 Nisan on binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

MERAM, KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 80 Binde Devri Alem Parkı'nda on binlerce kişinin katılımıyla 'Çocuk Şenliği' gerçekleştirdi.

80 Binde Devri Alem Parkı'nda gerçekleşen program, mehter takımı konserinden illüzyon gösterilerine, halk oyunlarından robotlarla dans şova, Hacivat ile Karagöz'den sürpriz yarışmalara kadar birbirinden farklı etkinliklere sahne oldu. Ayrıca alana kurulan oyun sahaları ise çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak hizmet veren 80 Binde Devri Alem Parkı misafirlerle dolup taştı.

"En sevdiklerimle, çocuklarla bir aradayım"

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Salgın dolayısıyla uzun zamandır böylesine yoğun katılımlı bir program yapamamış, böyle bir kalabalığa konuşma yapmamıştım. Zaman zaman bir araya gelmeye çalışsak da kalabalık ve coşku ile bir arada olmayı özlemişiz. Çocuklarımız birer melek. Hepsi ayrı güzel. Özellikle en sevdiklerimle yani çocuklarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 23 Nisan 1920'de milli mücadelenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kuruldu. Bu vesileyle ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Dünyada çocuk bayramı ilan edilen başka bir ülke olmadığını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, "Bizlere bu günleri armağan eden atalarımıza minnettarız. Bu dünya çocukların. İnşallah onlara bıraktığımız dünya savaşların olmadığı, iyilik ve güzelliklerle dolu olur" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel