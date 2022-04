Meram Belediyesinde deprem semineri ve tatbikatı gerçekleştirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Hizmet Binası'nda deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Meram Belediyesi Hizmet Binası'nda deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde AFAD uzmanları tarafından Meram Belediyesi personeli ile o sırada hizmet binasında bulunan vatandaşlara deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında yapılması gerekenler ve deprem hakkında doğru sanılan yanlışlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

AFAD uzmanı Sinan Besler, yaptığı bilgilendirmede hayat üçgeninin önemini vurgulayarak, "Deprem hakkında kazanılan bilinç hayat kurtarır. Her ebeveyn ve her çocuk deprem esnasında ne yapması gerektiğini önceden belirlemeli. Özellikle hayat üçgeni noktasında atılan bilinçli adımlar sayesinde pek çok hayat kurtarılıyor. Hayat kurtarır sanılarak sığınılan bir kapı eşiği feci ölümlere neden olabilir. Ama bir masanın oluşturduğu hayat üçgeninden pek çok can kurtulduğu olmuştur. Aileler deprem sonrasında yaşanacak yoğunluktan dolayı telefonla birbirlerine ulaşamayacakları için depremden sonra nasıl bir araya geleceklerini dahi planlamalıdır" diye konuştu.

"Afetlere özellikle de depremlere hazırlıklı olma mecburiyetimiz var"

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve sık sık deprem ve diğer afetlerle karşı karşıya kaldığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaptığı açıklamada, "Şehrimiz, her ne kadar deprem bölgesinde olmasa da 2021 yılında Kızılören Mahallemizde yaşadığımız gibi depremlere çok da uzak değiliz. Bu sebeple afetlere özellikle de depremlere her an hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Vatandaşlarımızı bir noktada bilinçlendirmek istiyorsak bunu her zaman öncelikle kendimizden başlıyoruz. Biz bileceğiz ki hemşehrilerimize öncülük edeceğiz. Afetleri sıkıntısız atlatmalıyız ki hemşehrilerimizin yaşayacakları sıkıntılarda onların yanında olmalıyız. İşte kendimiz hazırlıklı olmalıyız ki sevdiklerimizi koruyabilelim amacıyla afetlere hazırlık ve afetlerle müdahale planları çerçevesinde bu seminer ve tatbikatları önemsiyoruz. Personelimizde deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem anında neler yapmaları gerektiğini anlamak amacıyla düzenlediğimiz bu seminer ve tatbikatta verdikleri desteklerden dolayı AFAD yöneticilerine ve uzmanlarına da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA