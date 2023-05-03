Meral Akşener, Esenyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı

Esenyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayısta bir seçime gidilecek, seçimler vatandaşların, seçmenin, milletin bayramıdır savaşı değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, Temmuz ayında emeklilere ve emekçilere en az yüzde 50 zam yapılacağı vaadinde bulundu.

"Kurban Bayram'ında emeklilere 15 bin TL ikramiye vereceğiz"

Kurban Bayramı için emeklilere 15 bin lira ikramiye vereceklerini belirten Akşener, "Bir oyu Kemal'e bir oyu Meral'e attıracaksınız ki 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını saygıyla nezaketle emekli edelim. Bütün köy okullarını açacağız. Ziraat mühendislerini ve veteriner kardeşlerimizi bu köylere tayin edeceğiz. Mülakatı kaldırıp liyakati öne koyacağız. Temmuz ayının başında emeklilere ve emekçilere en az yüzde 50 zam yapacağız. Kurban Bayram'ında emeklilere 15 bin TL ikramiye vereceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL