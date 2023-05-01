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Merada otlayan hayvanlarla bütünleşen gökkuşağı mest etti

Yerel Haberler

Merada otlayan hayvanlarla bütünleşen gökkuşağı mest etti Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu.

Merada otlayan hayvanlarla bütünleşen gökkuşağı mest etti

MUŞ - Muş'ta yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsünün merada otlayan büyükbaş hayvanlarla bütünleşmesi görsel şölen sundu.

Muş'ta bahar mevsiminde etkili olan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürürken, yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağının merada otlayan hayvanlarla birleşmesi ise güzel görüntüler oluşturdu. Yelalan Köyü'nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Tahir Sevim, merada hayvanlarını otlattığı sırada ortaya çıkan ve görüntüsüyle mest eden gökkuşağını cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Yerel

Muş Yerel Haberler

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