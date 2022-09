İzmir yerel haberi: İzmir Büyükşehir'e Sattığı Sütlerin Geliri ile Evlendi, Nikahını da Başkan Tunç Soyer Kıydı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çobanlık yapan Muharrem Karaçelik, baktığı 250 keçiden elde ettiği sütleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne satarak sağladığı gelirle dünya evine girdi. Çiftin nikahını kıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Türkiye'de çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama biz hep yanınızda olacağız" dedi.

Seferihisar'da Maltız ve karakeçi cinsi olmak üzere 250 keçisi bulunan Muharrem Karaçelik, bir yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sattığı 25 ton sütten elde ettiği gelir sayesinde dünya evine girdi. Muharrem Karaçelik ile Büşra Dağlı'nın Seferihisar'daki nikahını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı.

"HEP YANINIZDA OLACAĞIZ"

Başkan Tunç Soyer, çiftin nikahını kıyarken "Hayat zor. Bir de şimdi Türkiye'de çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama biz hep yanınızda olacağız. Sizinle iftihar ediyorum" dedi.

Başkan Soyer, çobanlığın son yıllarda itibar kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu itibarı geri kazanmak için çalışıyoruz. Biz, çobanlarımızın ekmeklerini büyütmek istiyoruz. Kazandıklarıyla hayatlarını devam ettirmelerini istiyoruz. O nedenle de ciddi destek sağlıyoruz. Nihayet bugün çoban kardeşimizin düğününde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Demek ki yavaş yavaş tekrar o itibar kazanılacak. Aileler çobanlara kız vermiyordu, o hale gelmişti. Çok mutluyum. Diliyorum ki İzmir'de çıkarttığımız çoban envanteri her kente yayılsın. Çoban envanteri her kentin yapması gereken bir çalışma. Sonuçta her kentte çobanların tek tek ne kadar hayvanı var, ne kadar süt üretiyor, nereye kaçtan satıyorlar, bunları bilmemiz ve onların alın terine sahip çıkmamız lazım."

ÇOBAN ENVANTERİ ÇIKARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mera İzmir projesi kapsamında İzmir'de mera hayvancılığı yapan üreticilerin hayvan sayıları ve ağıl konumlarını içeren bir Çoban Haritası hazırlamıştı. İzmir, bu sayede Türkiye'de bir çoban haritasına sahip ilk il oldu. Kentte mera hayvancılığını sürdürmek ve desteklemek amacıyla çıkartılan çoban envanteri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alım ve satış garantisi destek programlarına altyapı sağlandı.

