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Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikası bakıma giriyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikası bakıma giriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikasının, 9 Temmuz'dan itibaren tadilata gireceği, fabrikanın 1 Ağustos'ta yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikasının, 9 Temmuz'dan itibaren tadilata gireceği, fabrikanın 1 Ağustos'ta yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mer-Ek'te sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilen ekmekler kentte 43 noktadaki halk ekmek büfesinden vatandaşların sofrasına ulaşıyor. Periyodik bakımları yapılan, fakat 2019'dan beri ağır bakıma sokulmayan fabrikadaki yoğun üretimden dolayı tadilat ihtiyacı oluştu. Vatandaşlara çok daha iyi hizmet verebilmek için bakıma giren fabrika, 1 Ağustos'ta kapılarını yeniden açacak.

"1 Ağustos'tan sonra üretimimiz aksamadan devam edecek"

İmar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emircan Özgür, "Halk Ekmek Fabrikamızın kapasitesini artırmak, oluşabilecek aksaklıkları engellemek ve daha verimli işletmek için 9 Temmuz'dan itibaren fabrikamızı bakıma alacağız. Bakım süresince maalesef ekmek üretimine ara vermek durumundayız. Bakımın planlaması 1 Ağustos tarihine kadar olup, 1 Ağustos'tan sonra üretimimiz aksamadan devam edecektir" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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