Menteşe'ye Bahar Geldi

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Menteşe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki bitki satış noktası, rengarenk çiçeklerle bezendi.

Karanfil, sardunya, mine, mavi papatya gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra ithal kartopu, gül, alev çalısı, şimşir, kekik, mercanköşk, lavanta, biberiye, adaçayı, kayısı, erik, şeftali ve zeytin fidanlarının satışının yapıldığı, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki 10 bin metrekarelik alana kurulu bitki satış noktası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bahar aylarının başlaması ile Menteşe Belediyesi bitki satış noktasında açan renk renk çiçeklerin, mor salkım tünelinin ve çim alanların göz kamaştıran bir görüntü oluşturduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bitki satış alanımızda şu anda binlerce farklı çiçeğe, yeşil alanlarımıza, mor salkım tünelimize cıvıl cıvıl kuş sesleri eşlik ediyor. Kendi ürettiğimiz bitkilerimizin satışını yapmaya, halkımızın bitki satış noktasındaki yoğun talebine cevap verebilmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı bitki satış noktamızı ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.