Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya rakam verdi! İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
Öldürülen Şirin'in annesinin sözleri yürekleri dağladı

Konuşurken hıçkırıklara boğuldu! Bir sözü dikkat çekti
Destici, Bakan Şimşek'i kira zam oranı üzerinden eleştirdi: Tamam da sen belirlemişsin

İttifak ortağı ekonominin patronuna böyle sitem etti

Menteşe Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Menteşe Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Menteşe Şifa Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve acil durum yönetimi hakkında bilgi aldı.

Muğla Menteşe Şifa Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kuruluş amacı, misyonu ve çağrı yönetim süreci detaylı bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, merkezin çağrıları nasıl koordine ettiği ve işleyişin nasıl sağlandığı konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, 112'nin tek numara konsepti tanıtılarak, acil durumlarda hızlı ve etkili yardım sağlama amacı vurgulandı.

Eğitim programı, öğrencilere acil durum yönetiminin önemini kavramaları ve bu alandaki profesyonel süreçleri yerinde görmeleri açısından büyük bir fırsat sundu. Ziyaretin ardından öğrenciler, merkezin teknolojiye dayalı altyapısı ve ekiplerin koordinasyonuyla ilgili sorular sorarak meraklarını giderme imkanı buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, bu tür ziyaretlerin gençlerin farkındalığını artırmak ve acil durumlarda doğru adımlar atmaları konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladığını belirtti. Ziyaretin ardından öğrenciler, hayat kurtaran bu sistemin bir parçasını daha yakından tanıma şansı buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
img

Afra Saraçoğlu'nu o halde görenler çıplak sandı
img

Araç muayene istasyonları için son gün yarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 9 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.