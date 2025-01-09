Menteşe Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Muğla Menteşe Şifa Hatun Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek merkezin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kuruluş amacı, misyonu ve çağrı yönetim süreci detaylı bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, merkezin çağrıları nasıl koordine ettiği ve işleyişin nasıl sağlandığı konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, 112'nin tek numara konsepti tanıtılarak, acil durumlarda hızlı ve etkili yardım sağlama amacı vurgulandı.

Eğitim programı, öğrencilere acil durum yönetiminin önemini kavramaları ve bu alandaki profesyonel süreçleri yerinde görmeleri açısından büyük bir fırsat sundu. Ziyaretin ardından öğrenciler, merkezin teknolojiye dayalı altyapısı ve ekiplerin koordinasyonuyla ilgili sorular sorarak meraklarını giderme imkanı buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, bu tür ziyaretlerin gençlerin farkındalığını artırmak ve acil durumlarda doğru adımlar atmaları konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladığını belirtti. Ziyaretin ardından öğrenciler, hayat kurtaran bu sistemin bir parçasını daha yakından tanıma şansı buldu. - MUĞLA