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Menteşe'den Göktepe'ye ulaşım açılacak olan orman yolu ile 20 kilometre kısalacak

Yerel Haberler

Menteşe'den Göktepe'ye ulaşım açılacak olan orman yolu ile 20 kilometre kısalacak Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi arasındaki ulaşım mesafesi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından açılacak olan orman yolu ile 20 kilometre kısalacak.

Menteşe'den Göktepe'ye ulaşım açılacak olan orman yolu ile 20 kilometre kısalacak

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi arasındaki ulaşım mesafesi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından açılacak olan orman yolu ile 20 kilometre kısalacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi arasında 54 kilometrelik yol Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara başlanılan orman yolu ile 20 kilometre kısalarak 34 kilometreye düşecek.

Aracın olmadığı geçmiş dönemlerde bölgede yaşayan köylüler tarafından yaya olarak kullanılan yol Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 8 kilometrelik alanda orman yolu olarak kullanıma açılması için ilk kepçe vuruldu. Muğla Göktepe yolunu kısaltacak olan 4 metre genişliğindeki orman yolunun Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Orman yolunun açılması ile birlikte 54 kilometre olan Menteşe Göktepe yolu 34 kilometreye düşecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Yerel

Muğla Yerel Haberler

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