Menteşe'deki parkların zeminleri yenileniyor

Menteşe Belediyesi ilçe genelinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu parkların zamanla eskiyen zeminlerini yeniliyor.

Başkan Gümüş Menteşe'de 183 park bulunduğunu belirterek, çocuklarımızın parklarda daha güvenli bir şekilde eğlenebilmeleri için eskiyen zeminlerin ekiplerce yenilendiğini kaydetti.

Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Menteşe'de 183 parkımız bulunuyor. Bu parklarımız yeni nesil çocuk oyun grupları ile donattık. Parklarımızın bakım ve onarımlarını periyodik olarak yapıyoruz. Şuan da ekiplerimiz havaların güzelleşmesi ile birlikte parklarda zemin yenileme çalışmalarına başladılar. Park içerisinde zamanla eskiyen ve yıpranan zeminler kauçuk zemin kaplama malzemeleri ile yenileniyor. Yaz mevsimde parklarda daha çok vakit geçiren çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenebilmeleri bizim için çok önemli. Zira çocuklarımızın eğlenirken yaralanmalarını istemeyiz. Bu nedenle zeminleri yaralanmaları önleyen kauçuk zemin kaplama ile yeniliyoruz. Çalışmalarda kırılan ve bozulan oyun gruplarının da gerekli bakım ve onarımlarını da yapıyoruz" - MUĞLA