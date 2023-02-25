Menteşe'de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı Yerel Haberler Menteşe'de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı Muğla'nın Menteşe ilçesi şehir merkezi ve çevre yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Menteşe'de yoğun sis: Sürücüler zor anlar yaşadı MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi şehir merkezi ve çevre yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde oluşan çiy nedeniyle donma ve buzlanma yaşanmazken, sabah saatlerinde görüş mesafesi 10 metreyle kadar düştü. Karayolunda seyreden sürücüler Menteşe çevre yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Şehir merkezinden sabah güneşin ilk ışıkları ile yola çıkan sürücüler de şehir merkezindeki görüş mesafesinin düşmesi ile tedbirli seyretti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Muğla Yerel Haberler

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