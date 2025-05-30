Menteşe'de Tütün Ürünleri Denetimi Sürekli Devam Ediyor

Menteşe'de Tütün Ürünleri Denetimi Sürekli Devam Ediyor
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Menteşe ilçesinde, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak bir çalışma yapıldı. Araçlar ve toplu taşıma denetilerek, kapalı alanlarda tütün kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı.

Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında Menteşe ilçesinde aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Menteşe Tütün Denetim Ekipleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın kontrol noktasında ortak bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, vatandaşların pasif etkilenimini engellemek amacıyla hususi araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Ekipler, sürücülere ve yolculara tütün ve tütün ürünlerinin kapalı alanlarda kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak, bilgilendirme yaptı. Denetim sırasında broşür dağıtımı da gerçekleştirildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde farklı noktalarda da sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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