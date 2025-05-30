Menteşe'de Tütün Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Menteşe'de Tütün Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe ilçesinde, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Emniyet müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirilen denetimlerde, kapalı alanlarda tütün kullanımına dair bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

Menteşe'de tütün denetimleri sürüyor, bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı

MUĞLA - Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında Menteşe ilçesinde aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Menteşe Tütün Denetim Ekipleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın kontrol noktasında ortak bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, vatandaşların pasif etkilenimini engellemek amacıyla hususi araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Ekipler, sürücülere ve yolculara tütün ve tütün ürünlerinin kapalı alanlarda kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak, bilgilendirme yaptı. Denetim sırasında broşür dağıtımı da gerçekleştirildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde farklı noktalarda da sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İşte DEM Parti'nin TBMM Başkanı adayı
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.