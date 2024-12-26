Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu

Menteşe'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Menteşe'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışma, öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi ve İstiklal Marşı'nın anlamını derinlemesine kavramalarını hedefledi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında organize edilen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışma, öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi, Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasını anmayı ve İstiklal Marşı'nın anlamını daha derinlemesine kavramalarını hedefledi. Program boyunca öğrenciler, İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okuyabilmek için sahnede hünerlerini sergiledi.

Yarışmada, İstiklal Marşı'nın anlamını en iyi ifade eden öğrenciler jüriden tam not alırken, katılımcıların milli marşı coşkulu bir şekilde söylemeleri büyük beğeni topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
img

İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
img

İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.