Menteşe'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında organize edilen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması, Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışma, öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi, Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasını anmayı ve İstiklal Marşı'nın anlamını daha derinlemesine kavramalarını hedefledi. Program boyunca öğrenciler, İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okuyabilmek için sahnede hünerlerini sergiledi.

Yarışmada, İstiklal Marşı'nın anlamını en iyi ifade eden öğrenciler jüriden tam not alırken, katılımcıların milli marşı coşkulu bir şekilde söylemeleri büyük beğeni topladı. - MUĞLA