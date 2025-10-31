Haberler

Menteşe'de Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresinin Son Gününde Yoğunluk Yok

Menteşe'de Eski Tip Ehliyet Yenileme Süresinin Son Gününde Yoğunluk Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe'de eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün olmasına rağmen Nüfus Müdürlüğü'nde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlçede yaklaşık 2,500 kişi hala eski tip sürücü belgesiyle dolaşıyor.

Menteşe'de eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son gün olmasına rağmen nüfus müdürlüğünde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlçede yaklaşık 2 bin 500 kişi hala eski tip sürücü belgesi mevcut olduğu tespit edildi.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün itibarıyla sona eriyor. Ancak Menteşe'de beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde sakin bir gün geçti.

Menteşe genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişi halen eski tip ehliyetini yenilemedi. Yeni düzenlemeye göre, 31 Ekim'e kadar başvuru yapmayan sürücüler, 1 Kasım'dan itibaren sürücü belgesi yenileme işlemi için 7 bin 438,60 TL ödeyecek. Muğla genelinde ise 26 binin üzerinde sürücü, eski tip ehliyetini henüz değiştirmedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.