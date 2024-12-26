Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

Menteşe'de Eşini Darp Eden Sanığa İyi Hal İndirimi ile 5 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Menteşe'de Eşini Darp Eden Sanığa İyi Hal İndirimi ile 5 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini darp eden Mücahit Güler, mahkeme tarafından aldığı cezada iyi hal indirimiyle toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur kadın, darp sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini darp ettiği için tutuklanan ancak üçüncü duruşmadan itibaren tutuksuz yargılanan Mücahit Güler, "iyi hal indirimi" ile 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Menteşe'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan mağdur kadın 18 Şubat gece saatlerinde eşi tarafından darp edildi. Yaşadığı şiddet sonrası telefonunu da yanına alıp kendini odaya kilitleyen kadın, KADES uygulamasına bastı. Arama seslerini duyan saldırgan ise evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, burnunda ve belinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Sanık, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi

Kadının hastaneye kaldırılmasının ardından eve dönen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yapılan savcılık soruşturması neticesinde açılan davanın 14 Mart'ta yapılan duruşmasında tutuklu sanık savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İkinci duruşma ise 4 Nisan'da yapıldı. Duruşmada şiddet mağduru kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.

Üçüncü duruşmada tahliye edildi

Davanın üçüncü duruşmasında ise sanık tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı, kadının yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı konusunda 6 ay sonrasında rapor alınması gerektiğine karar vererek erteledi.

Davanın dördüncü duruşmasında sanık, mağdur kadının vücudunda oluşan kırıkların daha önceden geçirdiği kaza nedeniyle olduğunu iddia etti. Şiddet mağdur kadının avukatı Alev Öztürk, sanığın 'elektronik kelepçeyi defalarca kırdığını, koruma kararını ihlal ettiğini' belirterek, konunun Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasını ve sanığın tutuklu yargılanmasını ve ayrıca sanık hakkında ısrarlı takip nedeniyle açılan ceza dava dosyasının sorulmasını talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Heyet, sanığın iddiaları üzerine hastaneye, mağdur kadının bir kaydı olup olmadığının sorulmasına, kelepçenin kırılıp kırılmadığı ve koruma kararını ihlal edilip edilmediğini Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasına da hükmetti ve duruşmayı 7 Kasım tarihine ertelendi.

Karar çıktı

Davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilen Mücahit Güler'nin yargılandığı davanın altıncı duruşmasında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Mücahit Güler'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kadının vücudunda 3. derece kemik kırığı ve yüzünde sabit iz bulunması nedeniyle ceza 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Ancak mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki "iyi hal" tutumunu ve cezanın gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

Sanık ayrıca, "silahla tehdit" suçundan da önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından  bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mücahit Güler'e toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
img

Ülkedeki birçok havalimanı, apar topar kapatıldı
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
img

İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 26 Aralık Perşembe Siyah Kalp 15. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.