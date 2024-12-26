Menteşe'de Eşini Darp Eden Sanığa İyi Hal İndirimi ile 5 Yıl 5 Ay Hapis Cezası

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini darp ettiği için tutuklanan ancak üçüncü duruşmadan itibaren tutuksuz yargılanan Mücahit Güler, "iyi hal indirimi" ile 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Menteşe'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan mağdur kadın 18 Şubat gece saatlerinde eşi tarafından darp edildi. Yaşadığı şiddet sonrası telefonunu da yanına alıp kendini odaya kilitleyen kadın, KADES uygulamasına bastı. Arama seslerini duyan saldırgan ise evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, burnunda ve belinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Sanık, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi

Kadının hastaneye kaldırılmasının ardından eve dönen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yapılan savcılık soruşturması neticesinde açılan davanın 14 Mart'ta yapılan duruşmasında tutuklu sanık savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

İkinci duruşma ise 4 Nisan'da yapıldı. Duruşmada şiddet mağduru kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi.

Üçüncü duruşmada tahliye edildi

Davanın üçüncü duruşmasında ise sanık tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı, kadının yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı konusunda 6 ay sonrasında rapor alınması gerektiğine karar vererek erteledi.

Davanın dördüncü duruşmasında sanık, mağdur kadının vücudunda oluşan kırıkların daha önceden geçirdiği kaza nedeniyle olduğunu iddia etti. Şiddet mağdur kadının avukatı Alev Öztürk, sanığın 'elektronik kelepçeyi defalarca kırdığını, koruma kararını ihlal ettiğini' belirterek, konunun Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasını ve sanığın tutuklu yargılanmasını ve ayrıca sanık hakkında ısrarlı takip nedeniyle açılan ceza dava dosyasının sorulmasını talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Heyet, sanığın iddiaları üzerine hastaneye, mağdur kadının bir kaydı olup olmadığının sorulmasına, kelepçenin kırılıp kırılmadığı ve koruma kararını ihlal edilip edilmediğini Emniyet Müdürlüğü'ne sorulmasına da hükmetti ve duruşmayı 7 Kasım tarihine ertelendi.

Karar çıktı

Davanın üçüncü duruşmasında tahliye edilen Mücahit Güler'nin yargılandığı davanın altıncı duruşmasında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Mücahit Güler'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kadının vücudunda 3. derece kemik kırığı ve yüzünde sabit iz bulunması nedeniyle ceza 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Ancak mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki "iyi hal" tutumunu ve cezanın gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

Sanık ayrıca, "silahla tehdit" suçundan da önce 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ardından bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Mücahit Güler'e toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.