Menteşe'de Çıntar Mevsimi Başladı: Kilo Fiyatı 500 TL'ye Ulaştı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıntar mantarının mevsimi başladı. Yağmurların ardından ormanlarda toplanan çıntar mantarı, Perşembe pazarında tezgahlardaki yerini alırken, fiyatları 500 liraya kadar yükseldi. Pazarcılar, artan ulaşım ve yakıt maliyetlerini bu zamana bağladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıntar mevsimi başladı. Ormanlık alanlarda yağmurların ardından çıkan çıntar mantarı Perşembe pazarında tezgahlardaki yerini alırken kilosu 500 liraya kadar yükseliyor.

Ege Bölgesi'nin en sevilen sonbahar lezzetlerinden biri olan çıntar, pazarda yerini aldı. Mantar toplayıcıları, ormanlardan özenle topladıkları çıntarları satıyor. Pazarcılar da topladıkları çıntarları titizlikle seçerek tezgahlara getiriyor. Kilosu 500 liraya kadar yükselen çıntar, yüksek fiyatına rağmen vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazarcı Emre Çimen, fiyatların yüksek olmasının nedenini artan ulaşım ve yakıt maliyetlerine bağladı. Çimen; "Gittiğimiz yerler uzak bölgeler. Benzin ve yol masraflarını düşününce ancak bu fiyata satabiliyoruz. İlk hasat olması sebebi ile de fiyatlar bu şekilde" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
