Menteşe Belediyesi, Yeşil Ufuklar projesinin resmi ortağı oldu

Menteşe Belediyesi, Romanya'nın çevre ve gençlik örgütü olan ARYAS NGO kuruluşu tarafından uluslararası seviyede düzenlenen Green Horizons (Yeşil Ufuklar) projesinin resmi ortağı oldu.

Romanya, Rusya, Bulgaristan, Almanya, Makedonya, Türkiye ve İtalya'dan katılımcıların yer aldığı proje ile sürdürülebilir yeşil enerji uygulamaları, çevre koruma, iklim değişikliğine uyum konularında bilgilendirme yapılarak yeni projeler üretilmesi hedefleniyor.

Özellikle gençlerin sürdürülebilir çevre koruması konusunda beceri ve bilgilerini arttırarak yenilikçi çevre projelerinin tasarlanması ve uygulamaya geçilmesi için tasarlanan projenin Türkiye ayağı, 7 – 15 Mart günlerinde Antalya'da yapılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Antalya'da yapılacak toplantıya proje koordinatörlüğünü yürüten bir görevli personelin katılacağını ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendireceğini dile getirerek, "Uluslararası seviyede düzenlenen bu projenin resmi ortağı olarak farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bir araya geleceğiz. Proje toplantısında sürdürülebilir yeşil enerji uygulamaları, çevre temizliği ve iklim değişikliğine uyum konularında belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeleri paylaşarak yeni projeler üretebilmek için katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.