Menteşe Belediyesi'nin Kültür-Tarih-Sanat Dergisi'nin Yeni Sayısı Çıktı

Menteşe Belediyesi'nin Kültür-Tarih-Sanat Dergisi'nin 13. sayısı çıktı. Dergide, 39 yazarın kültür, tarih ve sanat üzerine yazıları yer alıyor.

Menteşe Belediyesi'nin kültür yayını Kültür-Tarih-Sanat Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, derginin kısa zamanda takip edilen yayınlardan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dergimiz ilk çıktığı günden bu yana okunan ve ilgiyle takip edilen bir yayın oldu. Edebiyattan tarihe, kent kültürü ve hikayelerinden güzel sanatlara kadar birçok farklı alanda yazıların kaleme alındığı dergimiz, özenle hazırlanarak sizlerle buluşuyor. Uzun araştırmaların ve çalışmanın ürünü olan dergimizin beğenerek okunmasında yazarlarımızın çok önemli bir katkısı bulunuyor. Zira yazarlarımızın ve sanatçılarımızın değerli çalışmaları sayesinde dergimiz bir başucu yayını oldu. Onların değerli çalışmaları ile özenle hazırlanan Menteşe Kültür-Tarih-Sanat Dergisi'ne belediyemizin resmi web sitesi www.mentese.bel.tr adresinden yayınlarımız kısmından da dijital olarak erişimi sağlanabiliyor. Dergimizin yayınlanmasında emeği geçen şair, yazar ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak edebiyattan, kent kültürüne kentimize değer katan şair, yazar, çizer ve sanatçılarımızın eserlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz."