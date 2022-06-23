Menteşe Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Taraması

Menteşe Belediyesi tarafından pazar yerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde kurulan stantta, ücretsiz sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli 2 hemşire tarafından yapılan sağlık taraması kapsamında vatandaşların kan şekeri değeri ve tansiyon ölçümleri yapılıyor.

Halka yönelik ücretsiz sağlık taraması hizmeti hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşların sağlığına önem verdiklerini belirterek, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün önüne kurduğumuz standımızda dileyen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını yapıyoruz. Bünyemizdeki sağlık ekibimiz tarafından vatandaşlarımızın kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılıyor" dedi.

Yapılan ölçümlerin sonucunda gerek duyulması halinde vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirdiklerini de vurgulayan Başkan Gümüş, "Sağlık personellerimiz ölçümler sonucunda yüksek değer ortaya çıkan vatandaşlarımızı takip altına alarak, sağlık kuruluşlarına yönlendiriyorlar" diye konuştu.

Başkan Gümüş, "Bu uygulamamızdan halkımızda son derece memnun. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Halkımızın yaşam kalitesini arttıran çalışmalarımızın yanında, sağlıklı bir Menteşe için çeşitli projeler üretmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel