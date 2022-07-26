Menteşe Belediyesi'nden Çocuklara 26 Farklı Branşta Ücretsiz Kurs

Menteşe Belediyesi'nin her yıl 5-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz verdiği yaz kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Menteşe Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından ahşap boyama, bağlama, ebru, gitar, güzel yazı, halk oyunları, hızlı okuma, keman, kilim dokuma, makrome örgü, model uçak (Ata), mozaik, origami, resim, ritim atölyesi, takı tasarım, futbol, karate, Basketbol, kort tenisi, masa tenisi, jimnastik, pilates, satranç, dans ve basketbol olmak üzere toplam 26 farklı alanda verilen yaz kursları yoğun katılımlar ile devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz kurslarına katılan gençlerin istedikleri alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Yaz kursları ile amacımız tatile giren çocuklarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşmeleridir. Bir çocuğumuzun bir branşa olan yeteneğini ve ilgisini yok saymamalı, çocuğumuzu doğru yönlendirmeli ona bu konuda destek olmalıyız. Uzman eğitmenlerimiz her çocuğumuzla özel olarak ilgileniyorlar. Geleceğimiz olan çocuklarımızı spordan, sanattan, müzikten, kültürel değerlerimizden uzak olarak yetiştiremeyiz. Bu nedenle Menteşe Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik projelere imza atmaya, kurslar veremeye devam edeceğiz" dedi.