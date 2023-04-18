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Menteşe Belediyesi'nden Bayram Mesaisi

Menteşe Belediyesi'nden Bayram Mesaisi

Yerel Haberler

Menteşe Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca da aktif olarak çalışmaya devam edecek.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca da aktif olarak çalışmaya devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ramazan Bayramı tatili süresince sahada görev yapan birimlerimiz aktif olarak çalışmaya devam edecekler. Tatil boyunca devam eden çalışmalarımızın aksamaması ve halkımızın huzurlu bir şekilde tatilini geçirmesi için ekiplerimiz aktif olarak görevlerinin başında olacaklar" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ramazan Bayramı Bahattin Gümüş Zabıta Yerel Haberler

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