Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi'nden 9 Bin Kişiye Yardım

Menteşe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği El Ele Butik Dayanışma Merkezi'nden 2023 yılında 9 Bin kişiye kıyafet, ayakkabı, mobilya ve beyaz eşya temin edildi. Hayırsever vatandaşlar tarafından Menteşe Belediyesi el ele butik mağazasına bağışlanan eşyalar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirdiği El Ele Butik Dayanışma Merkezinden 2023 yılında 9 Bin kişiye kıyafet, ayakkabı, mobilya ve beyaz eşya temin edildi.

Hayırsever vatandaşlar tarafından Menteşe Belediyesi el ele butik mağazasına bağışlanan kıyafet, beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Elele Butik Dayanışma Merkezi'nin ihtiyaçların doğru adrese ve kişilere ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"El Ele butik mağazamız ile hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz arasında bir köprü oluşturduk. İhtiyaç sahiplerimiz el ele butik mağazamıza gelerek talep ettikleri eşyaları alabiliyorlar.

Ayrıca bizde gerekli durumlarda belediye ekiplerimizle eşyaları ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımız kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" - MUĞLA