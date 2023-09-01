Menteşe Belediyesi Düğerek Mahallesi'ndeki Yollara Parke Kaplama Çalışmalarına Başladı

Menteşe Belediyesi, Düğerek Mahallesi'ndeki yol üst kaplama çalışmalarına başladı. Yapımı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, 40 bin metrekarelik parke kaplama çalışması Menteşe Belediyesi tarafından yapılacak.

Menteşe Belediyesi, Düğerek Mahallesi'ndeki yol üst kaplama çalışmalarına başladı. Yapımı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, 40 bin metrekarelik parke kaplama çalışması Menteşe Belediyesi tarafından yapılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Düğerek Mahallesi'ndeki yol üst kaplama çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz Düğerek Mahallemizde yaz döneminde başladığı alt yapı çalışmasını tamamladı. Menteşe Belediyesi olarak biz de sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda parke kaplama çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz şuan Düğerek Mahallesi Şehit Mehmet Şeker Caddesi'nden başlayarak parke kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokaklarda 40 bin metrekarelik kilit parke kaplama çalışması tamamlanmış olacak. Düğerek Mahallemizdeki cadde ve sokaklar modern ve çağdaş bir görünüme kavuşurken vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamış olacak."

Menteşe Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesi'ndeki devam eden yol üst kaplama çalışmalarının kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.