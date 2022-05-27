Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, Yeniden Kapılarını Açıyor - Haberler

Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, kapılarını yeniden açıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, bölgenin tek Bilim Parkı'nın bugün itibariyle kapılarını yeniden açacağını belirterek şunları söyledi:

"Menteşe Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız ve içerisinde birbirinden farklı deney setlerinin bulunduğu Bilim Parkı pandemide sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar nedeniyle bir süre kapalı durumdaydı. Gerekli bakım, onarım ve tadilatları yapılan Bilim Parkını bugün itibariyle yeniden hizmete açıyoruz. Bugüne kadar binlerce kişiyi ağırlayan ve tamamen ücretsiz olan bilim parkımız hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Özellikle çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak için hayata geçirdiğimiz bilim parkımızda soran, sorgulayan, bilimin ışığında yürüyen, ileri görüşlü bireyler yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları, Menteşe Belediyesi'nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan randevu alabilecek.