Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı durumda olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden halka hizmet vermeye başladı. Bilim Parkı yenilenen yüzüyle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı durumda olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden halka hizmet vermeye başladı. Bilim Parkı yenilenen yüzüyle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenci gruplarını da ağırlayan Çocuk Bilim Parkı, bu hafta içinde 300'den fazla öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Menteşe Çiftlik İlkokulu ve Yatağan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri bilim parkını ziyaret ederek, deneysel oyun setleri hakkında Bilim Parkı görevlisinden bilgi aldı. Öğrenciler, bilim parkında bulunan birbirinden ilginç pek çok deney setini yakından inceleyerek deneyimleme fırsatı buldu.

Pazar ve pazartesi günleri hariç 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'nı ziyaret etmek isteyen grup ve okullar, 0 252 214 48 80 numaralı telefondan Menteşe Belediyesi çağrı merkezini arayarak randevu alabiliyor.

ANKA / Yerel

Çiftlik Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title