Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'na Yoğun İlgi - Haberler

Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır kapalı durumda olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı yapılan yenileme çalışmalarının ardından yeniden halka hizmet vermeye başladı. Bilim Parkı yenilenen yüzüyle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenci gruplarını da ağırlayan Çocuk Bilim Parkı, bu hafta içinde 300'den fazla öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Menteşe Çiftlik İlkokulu ve Yatağan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri bilim parkını ziyaret ederek, deneysel oyun setleri hakkında Bilim Parkı görevlisinden bilgi aldı. Öğrenciler, bilim parkında bulunan birbirinden ilginç pek çok deney setini yakından inceleyerek deneyimleme fırsatı buldu.

Pazar ve pazartesi günleri hariç 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı'nı ziyaret etmek isteyen grup ve okullar, 0 252 214 48 80 numaralı telefondan Menteşe Belediyesi çağrı merkezini arayarak randevu alabiliyor.

ANKA / Yerel