Menteşe Belediyesi Aşevi 78 Bin 300 Vatandaşa Hizmet Verdi

Menteşe Belediyesi Aşevi, 2023 yılında ihtiyaç sahipleri ve özel bireyler dahil olmak üzere 78 Bin 300 vatandaşa yemek ulaştırdı. Aşevi, sosyal belediyecilik kapsamında ücretsiz yemek dağıtımı yapmanın yanı sıra uygun fiyatlarla da halka hizmet sunuyor.

Menteşe Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler 2023 yılında ihtiyaç sahipleri ve özel bireylerinde dahil olduğu 78 Bin 300 vatandaşa ulaştırıldı.

Menteşe Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamındaki en önemli uygulamalarından olan Aşevi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Aşevinde belediye personelleri tarafından titizlikle ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerine ve özel bireylere ulaştırılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2023 yılı boyunca Aşevinden toplam 78 Bin 300 vatandaşa hizmet verildiğini ifade ederek, "Aşevimizden her gün 200 kişilik yemeği ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine, özel bireylerimize ve özel sınıfa sahip okullara ulaştırıyoruz. Ayrıca Üniversite öğrencisi kardeşlerimize sabahları sıcak çorba ikramı yapıyor, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği de 3 çeşit yemeği Aşevimizde çok uygun fiyata halkımıza sunuyoruz. Tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA