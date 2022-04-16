Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı - Haberler

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Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

Engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu sağlamak amacıyla AB tarafından geliştirilen Gençlik Çalışmalarında Fırsat Eşitliği projesi, 9-17 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılan çalıştay ile gerçekleşti.

MUĞLA (İHA) - Engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu sağlamak amacıyla AB tarafından geliştirilen Gençlik Çalışmalarında Fırsat Eşitliği projesi, 9-17 Nisan tarihleri arasında Muğla'da yapılan çalıştay ile gerçekleşti.

Çalıştay çerçevesinde proje paydaşı Menteşe Belediyesi tarafından İspanya, İtalya, Almanya, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Polonya'dan gelen 28 yabancı konuk Atapark'ta misafir edildi. Katılımcıların Muğla Engelliler Derneği'nde engelli bireyler ile buluşmaları sağlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş projenin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Menteşe Belediyesi olarak engelli bireylerin sosyal hayat içerisinde yer almalarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına farkındalık oluşturan proje ve çalışmalarda bulunuyoruz. Muğla'mızda 9-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen "Gençlik Çalışmalarında Fırsat Eşitliği" çalıştayı da ortağı olduğumuz çok önemli bir proje. AB destekli proje çerçevesinde engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunu sağlanması hedeflendi. Bununla ilgili bir çalıştay yapıldı. Çalıştay sonrası proje katılımcılarını Menteşe'mizde ağırladık ve onlarla bir araya geldik. Engelli bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve çalışmalarımızı bu görüşmemizde esnasında katılımcılara aktardık. Daha sonra yurt dışından gelen konuklarımızın Muğla Engelliler Derneği'nde engelli bireyler ve aileleriyle buluşmalarını sağladık. Projede katılımcılar ve proje yürütücüleriyle ileriye yönelik iyi ve verimli ilişkiler kurduk. Menteşe Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin sosyal hayatta yer almaları adına yapılan her türlü proje ve çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

Menteşe Belediyesi 7 farklı ülkeden konukları ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Avrupa Birliği, gençlik, Engelli, Muğla, Yerel, Haberler

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