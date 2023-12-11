Menteşe Belediyesi 1079 Vatandaşa Ücretsiz Sağlık Taraması Yaptı

Menteşe Belediyesi 2023 yılı içerisinde sağlık işleri müdürlüğü tarafından kurduğu stantlarla toplam 1079 vatandaşa ücretsiz sağlık taraması yaptı. Kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda vatandaşlar kan, şeker ve tansiyon ölçümlerini de yaptırabildi.

Menteşe Belediyesi 2023 yılı içerisinde sağlık işleri müdürlüğü tarafından kurduğu stantlarla toplam 1079 vatandaşa ücretsiz sağlık taraması yaptı.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda vatandaşlar ücretsiz olarak sağlık taramasından geçirilirken aynı zamanda kan, şeker ve tansiyon ölçümleri de yapıldı.

Kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda 2023 yılı içerisinde 1079 vatandaşa sağlık taraması yapıldığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Standımızda dileyen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını ücretsiz olarak yapıyoruz. 2 hemşire ve 1 doktordan oluşan sağlık ekibimiz tarafından yapılan ölçümler sonucunda değerleri yüksek çıkan vatandaşlarımızı takip altına alarak, gerek duyulması halinde sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Sağlık taraması ile ilgili vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Halkımız, ücretsiz verdiğimiz hizmetimizden son derece memnun. Sağlıklı bir Menteşe için bu uygulamamıza devam edeceğiz." dedi.