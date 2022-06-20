Menteşe Belediye Tiyatrosu Yaz Oyunları Başlıyor

Menteşe Belediye Tiyatrosu yaz etkinlikleri 'Neşeli Orman' isimli müzikli çocuk oyunu ile başlıyor.

Geçtiğimiz yıl orman yangınları nedeniyle ara verilen gösterilere okulların kapanması ile birlikte yeniden başlanacağını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Menteşe Belediye Tiyatromuz belli mahallelerde oyunlar sergilemiş, ancak orman yangınları nedeniyle oyunlara ara vermişti. Bu yıl yaz tatili ile birlikte çocuklarımıza yönelik etkinliklerimize devam edeceğiz. Neşeli Orman müzikli çocuk oyunu merkez mahallelerimizin yanında kırsal mahallelerimizde de sahnelenecek. Kırsalda yaşayan çocuklarımızı tiyatro ile tanıştırmak istiyoruz. İlk oyunumuz da geçtiğimiz yıl orman yangınları nedeniyle iptal ettiğimiz TOKİ konutları ve Yeşilyurt mahallemizde başlayacağız. Oyunumuz ilk olarak 22 Haziran 2022 Çarşamba günü TOKİ konutlarında, 29 Haziran Çarşamba günü Yeşilyurt Mahallesinde sahnelenecek. Tüm çocuklarımızı oyunumuzu izlemeye davet ediyorum" dedi.

ETKİNLİK TAKVİMİ

'Neşeli Orman' oyunu, 22 Haziran Çarşamba TOKİ Konutları'nda, 29 Haziran Çarşamba Yeşilyurt Mahallesi'nde, 20 Temmuz Çarşamba Menteşe Evleri'nde, 3 Ağustos Çarşamba Bayır Mahallesi'nde, 16 Ağustos Salı Kışla Parkı'nda, 31 Ağustos Çarşamba Akçaova Mahallesi'nde ve 7 Eylül Çarşamba günü Nazım Hikmet Parkı'nda saat 20.30'da sahnelenecek.

ANKA / Yerel