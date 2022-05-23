Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği renkli geçti - Haberler

Menemen Belediyesi, Türkiye Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi iş birliğiyle Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği düzenledi.

Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği, bu yıl ilk kez düzenlendi. Menemen Belediyesi, Türkiye Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi iş birliğiyle Gölpark'ta gerçekleştirilen şenlikte, özel çocuklarla bocce, voleybol, futbol, halka atma ve masa tenisi gibi oyunlar oynayan Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, azmin ve başarının önünde hiç bir engelin duramayacağını ifade etti.

"Otizm bir engel değil, farkındalıktır"

Şenliğe katılan herkese teşekkür eden Pehlivan, "Engelsiz, erişilebilir, daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmak ve toplumsal farkındalık sağlamak için İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve belediyemiz iş birliği ile 1. Menemen Farkındalık Spor ve Piknik Şenliği'ni düzenledik. Unutmayalım ki otizm bir engel değil, farkındalıktır. Özel öğrencilerimizin yaptığı bu değerli çalışmaların, başkalarına da ilham kaynağı olmasını, hepimizin arzuladığı farkındalığı pekiştirmesini temenni ediyorum. Mesele birlikte olmak, birlikte anlamak. Çabaları ile kocaman bir alkışı hak eden tüm özel çocuklarımızın ve her zorluğa göğüs geren kıymetli anne ve babalarımızın her daim yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gün boyu süren şenlikte, özel çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenliğe; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan, Menemen İlçe Spor İl Müdürü Özlem Günay Karataş, Özel Sporcular Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi İlknur Tercan, belediye meclis üyeleri, özel öğrenciler ve aileleri katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel