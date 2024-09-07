Menemen'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde saat 13.10'da meydana gelen orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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