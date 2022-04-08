Menemen'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Menemen protokolü, Ramazan ayı dolayısıyla, ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Menemen Belediyesi ev sahipliğinde, Tepe Sosyal Tesislerinde şehit yakınları ve gaziler için bir iftar yemeği düzenlendi. Programa ilçe protokolü de katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi. Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı, İlçe Müftüsü Mehmet Seven tarafından yemek duası yapıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin Ramazan ayını tebrik eden Pehlivan, "Öncelikle bu aziz topraklar için gözlerini kırpmadan canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyorum. Gazilerimize de Allah'tan sağlık sıhhat diliyor, şükranlarımı sunuyorum. Bugün, çok kıymetli şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geldik. İnanıyorum ki şehitlerimizin ruhları da bugün burada bizlerle beraber. Onların her şeyden kıymetli emaneti olan sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde bugün özgür ve huzur içinde yaşayabiliyoruz. Orucumuzu tutabiliyoruz, birlikte iftar yapabiliyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan sizleri onurlu ve güzel yaşatmak bizlerin görevi. Hep söylediğimiz gibi; Menemen Belediyesi siz olduğunuz için var. Bizler her zaman, tüm imkanlarımızla sizlerin yanında, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle rabbimden Ramazan-ı şerifinizin mübarek olmasını, tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Cumhuriyet Savcısı Uğur Gündoğdu, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Atilla Vurganer, Muharip Gaziler Derneği Menemen Şube temsilcileri, Menemen Müftüsü Mehmet Seven, belediye meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı. - İZMİR