Üye Girişi
Haberler

Menemen'de Ispanak Hasadı Başladı

Menemen'de Ispanak Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ıspanak hasadı başladı. Tarlada kilogramı 15-20 TL'den satılan ıspanaklar, marketlerde 40-50 TL arasında alıcı buluyor. Çiftçiler yoğun bir şekilde hasat yaparken, maliyetlerin yükselmesi üreticileri zorluyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde, çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan, çevre il ve ilçelere de gönderilen ıspanakta hasat heyecanı yaşanıyor. Tarlada kilogramı 15-20 TL arasında satılan ıspanaklar, marketlerde ise 40-50 TL arası alıcı buluyor.

Türkiye'nin ıspanak deposu Menemen Ovası'nda, çiftçilerin merakla beklediği hasat başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ıspanakları toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor.

Kamyonetlere yüklenen ıspanaklar, daha sonrada havuzlarda yıkanıp ayıklanarak meyve ve sebze haline gönderiliyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ıspanağın kilogramı tarlada 15-20 TL'ye, marketlerde ise şu sıralar 40-50 TL arasında satılıyor.

Çok sayıda ile gönderiliyor

Üretici Mehmet Fidan, ıspanakların Menemen'deki çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu, vitamin deposu ürünlerin İzmir dışına da gönderildiğini söyledi. Fidan, "Bir haftadır hasadımızı yapıyoruz. Menemen için ıspanaklar önemli. 6 ay boyunca hasat devam eder. Şuanda maliyetlerimiz yükseldi. Bu maliyetlerde bizi zorluyor, masrafların altında biraz eziliyoruz" dedi.

Bir başka üretici Ömer Fidan da, hasadın yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bir diğer üretici Süleyman Dağcan ise "Sabah 6'da kalkıp, işçilerimizi toplamaya başlıyoruz. Saat 07.30'da hasat başlıyor ve saat 11.00-12.00 civarı işimizi bitiriyoruz. Ertesi gün ürünler tezgahlarda oluyor. Ispanak bizim için en önemli geçim kaynağı" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Menemen Tarım Yerel Yaşam izmir

Mehmet Şimşek: Savunma sanayinin ek kaynağa ihtiyacı var

Şimşek: Türkiye çelik kubbe inşa edecek

 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

AK Parti yasa teklifine gelen tepkiler sonrası geri adım attı

 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi

Ölüm saatinde evde bulunan 4 kişi için ağırlaştırılmış müebbet
Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa su kesintisi sorgulama! 15 Ekim BUSKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bursa su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 15 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Mira ve Zeynep kardeş mi? Ali Kurt kimdir? Halk Tv konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Tyla kimdir? Tyla Laura Seethal kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Cher kimdir? Cherilyn Sarkisian kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Lisa kimdir? (Blackpink) Lisa kaç yaşında, nereli? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan? AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.