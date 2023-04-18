Menemen'de dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi
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Menemen'de dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilediİZMİR İzmir'in Menemen ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.
Menemen'de dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi
İZMİR İzmir'in Menemen ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışından dolayı sokaklar beyaza büründü.
İzmir'in Menemen ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Bir anda başlayan dolu yağışı nedeniyle trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Yerel