Menemen'de 23 nisan kutlamaları renkli kortejle başladı

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Kosova ve Moldova'dan Menemen'e gelen çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü, Menemen Belediyesi önünde başladı, Menemen Stadı'nda kadar devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de renkli görüntülere sahne oldu. Kosova ve Moldova'dan çocuklar, kentte geldi. Çocukların da katıldığı kortej yürüyüşü, Menemen Belediyesi önünde başladı, Menemen Stadı'nda kadar devam etti. Renkli görüntülere sahne olan korteje, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kosova ve Moldova'dan Menemen'e gelen çocuklara hoş geldiniz dileklerini ileterek, bayramlarını kutladı. Menemen'deki çocuklar ve Menemen'e gelen dünya çocukları için festival tadında etkinlikler hazırladıklarını ifade eden Pehlivan, "Kültür turu ve piknik organizasyonumuzun yanı sıra cumartesi günü sabahı resmi devlet törenimizi büyük bir coşkuyla icra edeceğiz. Kosova ve Moldova Müzik ve Dans Grupları da, ülkelerine özgü kıyafetleri ve müzikleriyle yaşadıkları kentlerin kültürlerini sergileyecek. Kent 2'deki Belediye Kafe'mizde ise satranç turnuvası düzenleyeceğiz. Saat 14.00'te de daha önce ilçemize kazandırma sözünü verdiğimiz 20 halı sahanın ilkinin temelini çocuklarımızla birlikte Çukurköy'de atacağız. Yine Kosova ve Moldova Müzik ve Dans Grupları da, gösterileriyle bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatan Pehlivan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine inanmış, bayramı Türk ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, kutlu zaferler ve nice kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizin gölgesinde büyütmek, bu bilinci aşılamak, ekmek gibi su gibi hayati önem taşımaktadır. Zira milli ve manevi değerlerinden, geçmişinden uzak olan bir neslin milletine olumlu katkılar sunması, ülkesinin geleceğine yön vermesi düşünülemez" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel