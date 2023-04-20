Menderesliler İftarda Bir Araya Geldi

Menderes Belediyesi, ilçelileri, 19 Mayıs Stadyumu girişinde düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. İftara, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan da katılarak yemek dağıtımına yardım etti.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda yurttaş katılırken programda birlik beraberlik mesajları verildi. Başkanvekili Erkan Özkan, iftar yemeği ile ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zamanlarda birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, hep beraber deprem felaketini yaşayarak deneyimledik. Dayanışmanın, birlikte olmanın, yan yana, omuz omuza olmanın ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu gördük. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Bugün burada iftar yemeği vermemizdeki amacımız, tüm vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde ramazan ayının bereketini, bir olmanın, bir ekmeği bölüşmenin mutluluğunu yaşamak. Amacımız, sadece bu sofaları kurmak değil, bu sofraların hakkını vererek beraberliğimizi pekiştirmek, bu topraklarda dökülen kanları, verilen mücadeleleri hatırlamak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum."